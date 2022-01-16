Движение возобновили на всех участках трассы М-5 "Урал" в трех регионах

ОРЕНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Ограничения движения на федеральной трассе М-5 "Урал" сняты для всех автомобилей в республиках Башкирия и Татарстан, а также в Оренбургской области, сообщает в воскресенье пресс-служба областного ГУ МЧС.

"С 06:00 16 января возобновлено движение для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан с 1194-го км по 1375-й км", - говорится в сообщении.

Причиной прекращения движения накануне стали сильная метель и ограниченная видимость.