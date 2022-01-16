Мишустин поздравил балерину Людмилу Семеняку с юбилеем

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил балерину, народную артистку СССР, балетмейстера-репетитора Большого театра России Людмилу Семеняку с юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте кабмина в воскресенье.

"Вы одна из ярчайших звезд знаменитого Большого театра, грациозная, неподражаемая прима-балерина, талантливый балетмейстер и педагог. С самых первых выступлений на легендарных подмостках вы покорили сердца людей виртуозным мастерством, отточенной техникой, артистизмом. Долгие годы большую любовь к балетному искусству вы передаете своим ученикам", - говорится в поздравлении.

Премьер отметил, что благодаря артистке появилось новое поколение талантливых исполнителей, которым она открыла дорогу на большую сцену.

Людмила Семеняка родилась 16 января 1952 года в Ленинграде. С 1972-го по 1998 год - солистка балетной труппы Государственного академического Большого театра. Людмила Семеняка также сотрудничала с Парижской оперой, Королевским Шведским балетом, театром "Колон" (Буэнос-Айрес, Аргентина) и др. В 1998 году завершила карьеру балерины. С 2002 года по настоящее время является педагогом-репетитором Большого театра.