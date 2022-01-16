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Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии возобновил работу с установлением комфортной погоды

Трассы были закрыты ранее из-за сильного ветра

НАЛЬЧИК, 16 января. /ТАСС/. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, закрытый в субботу из-за неблагоприятной погоды, возобновил свою работу, сообщается в воскресенье на странице курорта в Instagram.

"Сегодня 16 января, воскресенье, и на курорте работают канатные дороги Азау - Кругозор, Кругозор - Мир. [Канатная дорога] Мир - Гарабаши закрыта", - говорится в сообщении.

Для катания доступны трассы от станции "Мир" до поляны Азау. На Гарабаши (верхняя станция) столбики термометров показывают 31 градус мороза, ветер 17 м/с, переменная облачность. На Азау (нижняя станция) - минус 15 градусов, ветер 5-6 м/с, переменная облачность.

В субботу курорт был закрыт из-за сильного ветра.

"18 января курорт полностью закрыт для плановых регламентных работ на канатных дорогах и трассах", - отметили в администрации курорта.

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