"Эрмитаж-Урал" решил вопрос с нехваткой реставраторов для мастерских

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Культурно-выставочный центр "Эрмитаж-Урал" решил вопрос с подбором реставраторов для мастерских, набрав полный штат. За полгода работы центра в руках реставраторов побывали уже более 80 произведений искусства, сообщили ТАСС в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств со ссылкой на заведующего отделом реставрации музея Андрея Брагина.

"Эрмитаж-Урал" размещен в двух зданиях на улице Вайнера: в одном находятся экспозиции, в другом - фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч. В музее ранее отмечали сложности с подбором персонала для новых современных мастерских ввиду нехватки в Екатеринбурге квалифицированных специалистов.

"За последние полгода штат реставрационных мастерских пополнился четырьмя новыми сотрудниками. Это художники-реставраторы темперной живописи, мебели и произведений из дерева, фарфора и керамики. На сегодняшний день штат мастерских полностью укомплектован. За последнее время эти и другие сотрудники прошли стажировки и поучаствовали в конференциях в таких организациях, как Омский областной музей изобразительных искусств им. Врубеля, Свердловский областной краеведческий музей им. Клера, Государственный научно-исследовательский институт реставрации в Москве, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино (Москва)", - рассказали в пресс-службе.

По данным музея, с июля, когда был открыт "Эрмитаж-Урал", по декабрь 2021 года в руках реставраторов побывало более 80 произведений. "Часть их из них прошла полную, глубокую реставрацию, другая - предэкспозиционную подготовку для размещения в постоянных экспозициях музея или отправки на временные выставки в Нижний Новгород, Москву, Омск, Санкт-Петербург, Сеул. Среди отреставрированных предметов - произведения темперной и масляной живописи, декоративно-прикладного искусства, фарфора и керамики, скульптуры, графики, художественные рамы", - поделились в музее.

Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа: в июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.