В РПЦ предупредили о мошенниках, вымогающих деньги на восстановление храмов в Алма-Ате

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Злоумышленники рассылают письма с поддельной подписью главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона с призывом перечислить деньги на восстановление храмов в Алма-Ате в Казахстане. Об этом сообщила служба коммуникации на сайте ОВЦС в воскресенье.

"Неизвестные злоумышленники ведут рассылку писем с подделанной подписью председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона, в которых содержится призыв перечислить деньги на некий счет якобы на "восстановление храмов и монастыря в Алма-Ате", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в рассылке мошенников содержатся ложные данные о разрушениях в Иверско-Серафимском женском монастыре в Алма-Ате в связи с недавними массовыми беспорядками.

ОВЦС уведомляет, что письма и телефонные звонки поступают широкому кругу адресатов в России и других странах, и призывает проявлять осторожность.