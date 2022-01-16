В Мурманске гастрономический фестиваль "Вкус Арктики" посетили более шести тыс. человек

ТАСС, 16 января. Более шести тысяч человек посетили гастрономический фестиваль "Вкус Арктики" в Мурманске. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

"Провели гастрономический фестиваль "Вкус Арктики". Его посетили более 6 000 человек", - говорится в сообщении.

Гастрономический фестиваль "Вкус Арктики" впервые открылся в Мурманске в минувшую пятницу, 14 января. 15 рестораторов в течение трех дней представляли блюда арктической кухни из местных продуктов. Фестивальные гастроплощадки были развернуты в центре города, все желающие могли попробовать блюда, в которых широко используется продукция региональных производителей и дары Баренцева моря.

По информации властей области, современная арктическая кухня базируется не только на вкусовых, но и на полезных свойствах продуктов и дикоросов Кольского полуострова: диетическая оленина с высоким содержанием витаминов, минералов и белков, дикорастущие растения Севера - одновременно пищевые и лечебные продукты природы, источник витаминов, микроэлементов - морошка, черника, брусника, вороника, голубика, хибинские горные травы, а также грибы и ягель из ловозерских тундр. Морепродукты, рыба из Баренцева моря (треска, лосось, палтус, зубатка, морской еж, морской гребешок, краб), мидии из Белого моря и рыба из тысяч озер Мурманской области.

Как сообщали власти Мурманской области, выручка ресторанов, предлагающих в меню блюда арктической кухни, выросла на 20%. По информации регионального комитета по туризму, число гостей, посетивших область за три квартала 2021 года, выросло почти в два раза по отношению к прошлому году, составив около 350 тыс. человек.