В Красноярске зафиксировали первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон"

КРАСНОЯРСК, 17 января. /ТАСС/. Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксированы в Красноярске. Всего зарегистрировано пять случаев, сообщил в официальном Telegram-канале руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

Что нужно знать о варианте "омикрон"

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

"У пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса "омикрон". Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объеме", - отметил Горяев.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. Как ранее сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, у большинства заразившихся штаммом "омикрон" отмечаются головная боль, задолженность носа, чихание, першение в горле и усталость.

Всего по данным федерального оперативного штаба, в Красноярском крае с начала пандемии зафиксировано 177,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 162,3 тыс. пациентов выздоровели, девять тыс. человек умерли.