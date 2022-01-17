{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Красноярске зафиксировали первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон"

Его выявили у пятерых граждан, прилетевших из-за границы

КРАСНОЯРСК, 17 января. /ТАСС/. Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксированы в Красноярске. Всего зарегистрировано пять случаев, сообщил в официальном Telegram-канале руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

На эту тему
Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"
Рекордсмен по заразности.

"У пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса "омикрон". Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объеме", - отметил Горяев.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. Как ранее сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, у большинства заразившихся штаммом "омикрон" отмечаются головная боль, задолженность носа, чихание, першение в горле и усталость.

Всего по данным федерального оперативного штаба, в Красноярском крае с начала пандемии зафиксировано 177,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 162,3 тыс. пациентов выздоровели, девять тыс. человек умерли.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия COVID-19
В Москве ожидаются облачная погода, гололедица и снег
Температура воздуха опустится до минус трех градусов
Читать полностью