В Бурятии выявили первые четыре случая заражения штаммом коронавируса "омикрон"

УЛАН-УДЭ, 17 января. /ТАСС/. Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Бурятии у четырех человек. Об этом сообщила журналистам в понедельник заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

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"В минувшую субботу мы получили результаты - у нас выявлено два случая выявления штамма коронавируса "омикрон". Сегодня еще два случая выявлено. То есть четыре подтвержденных случая мутированного штамма "омикрон" - это трое взрослых и один подросток 15 лет", - сообщила Кузьмина. Она добавила, что в связи с выявленными случаями проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

В настоящее время в Бурятии регистрируется рост заболеваемости ковидом. Чаще всего COVID-19 выявляется у подростков, молодежи, работающих взрослых людей.

Всего в Бурятии по состоянию на утро 17 января зарегистрировано 78 592 случаев заражения коронавирусом, из них 149 - за последние сутки. В стационарах в настоящее время получают лечение 803 пациента, занятость коечного фонда составляет 79,1%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 632 человека. Всего от COVID-19 умерли 2 536 человек, из них восемь - за последние сутки.

В регионе продолжается вакцинация. Первым компонентом привито 476 792 человека, завершили первичную вакцинацию 450 646 человек. Повторную вакцинацию начали 92 449 человек.