Главу полиции Павлодарской области Казахстана освободили от должности

НУР-СУЛТАН, 17 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев своим приказом освободил от должности начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова. Об этом сообщили в понедельник в департаменте полиции Павлодарской области.

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"Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева Масимов Нурлан Мырзаханович освобожден от должности начальника департамента полиции Павлодарской области согласно поданному рапорту. Исполняет обязанности начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров", - говорится в сообщении.

Нурлан Масимов занимал должность начальника департамента полиции региона с ноября 2019 года. По данным ряда СМИ, он является двоюродным братом бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, задержанного спецслужбами Казахстана 8 января по подозрению в государственной измене.