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Пандемия COVID-19

Крещенские купания в Улан-Удэ отменили из-за роста заболеваемости COVID-19

Места санкционированных купелей в районах Бурятии утвердят власти

УЛАН-УДЭ, 17 января. /ТАСС/. Купели для крещенских купаний в Улан-Удэ организованы не будут из-за роста числа больных COVID-19. Об этом сообщили журналистам в понедельник в республиканском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

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"В связи с напряженной эпидситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в республике и регистрацией случаев заболевания штаммом "омикрон" принято решение не организовывать купели в период празднования Крещения Господня на территории города Улан-Удэ", - говорится в сообщении.

В районах Бурятии будут организованы купели с учетом мер профилактики распространения COVID-19 только в тех местах, где вода соответствует нормативам по качеству и безопасности. "В местах организации купелей будут отсутствовать теплые палатки в целях предотвращения скопления людей в одном месте", - отметили в оперштабе. Места санкционированных купелей в настоящее время утверждаются. По предварительным данным, их планируется организовать в Прибайкальском, Селенгинском, Тункинском районах и в городе Северобайкальск.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие, по традиции, окунаются в прорубь.

"Омикрон" в Бурятии

Ранее заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина сообщила, что в Бурятии выявлены первые четыре случая заражения штаммом коронавируса "омикрон": у троих взрослых и у одного подростка 15 лет.

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Всего в Бурятии по состоянию на утро 17 января зарегистрировано 78 592 случая заражения коронавирусом, из них 149 - за последние сутки. В стационарах в настоящее время получают лечение 803 пациента, занятость коечного фонда составляет 79,1%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 632 человека. Всего от COVID-19 умерли 2 536 человек, из них восемь - за последние сутки.

В регионе продолжается вакцинация. Первым компонентом привито 476 792 человека, завершили первичную вакцинацию 450 646 человек. Повторную вакцинацию начали 92 449 человек.

Теги
РоссияБурятияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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