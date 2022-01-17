Аэропорт Симферополя впервые обслужил более 6,8 млн пассажиров за год

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя в 2021 году обслужил 6,83 млн человек, установив новый исторический максимум. Показатель на 47,6% выше, чем в 2020 году, а в сравнении с доковидным 2019 годом - на 32,8%, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе авиаузла.

"Международный аэропорт Симферополь в 2021 году обслужил 6,83 млн человек, установив новый исторический максимум. В сравнении с 2020 годом пассажиропоток вырос на 2,2 млн человек (47,6%), а с доковидным 2019 годом - на 1,68 млн человек (32,8%)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самыми популярными направлениями полетов были Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Новосибирск и Казань. "Лидером по числу перевезенных пассажиров стала авиакомпания "Уральские авиалинии". Ее самолеты доставили в Крым и обратно более 1,5 млн человек. Всего за прошедший год принято и отправлено свыше 42 тыс. регулярных пассажирских рейсов. В прошедшем году аэропорт работал в условиях максимального за все время существования, включая советский период, трафика. Впервые в истории все лето пассажиропоток стабильно превышал миллион пассажиров в месяц", - говорится в пресс-релизе.

Суточный пассажиропоток достиг максимума 21 августа, когда было обслужено 45 625 человек на прилет и вылет. Количество принятых и отправленных регулярных рейсов достигало 268 в сутки, сообщили в пресс-службе. Маршрутная сеть аэропорта Симферополь в 2021 году расширилась до максимальных в современной истории показателей - 64 направлений. После четырехлетнего перерыва было запущено прямое авиасообщение с Курганом, шестилетнего - с Грозным. Впервые в современной истории функционировало прямое регулярное авиасообщение с Ухтой, Владикавказом и Махачкалой. Всего в прошедшем году рейсы в аэропорту Симферополь совершали 16 авиакомпаний.

"В 2021 году аэропорт Симферополь отметил 85 лет с момента основания. Этот год еще раз наглядно показал, что решение по модернизации аэродромной инфраструктуры, строительству нового аэровокзального комплекса было очень своевременным и правильным. В старых терминалах, в условиях такого интенсивного трафика, сотрудникам и пассажирам аэропорта пришлось бы столкнуться с очень серьезными трудностями", - приводятся в сообщении слова генерального директора аэропорта Евгения Плаксина.