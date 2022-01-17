В Таиланд с начала года больше всего путешественников прибыло из России

БАНГКОК, 17 января. /ТАСС/. Россия возглавила десятку стран, откуда в период с 1 по 16 января в Таиланд прибыло больше всего путешественников. Об этом сообщил в понедельник на брифинге заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.

По его словам, "больше всего людей прибыло из России (11 232 человека), Германии (7 076), США (6 531), Великобритании (6 274) и Франции (5 494)". Кроме того, в список вошли Швеция, Япония, Австралия, Дания и Финляндия.

"В период с 1 по 16 января в Таиланд прибыли 121 645 путешественников, - рассказал он. - По упрощенной схеме Test and Go [программа для привитых от коронавируса пассажиров из определенного списка стран и территорий] прибыли 63 142 человека, по туристической программе ["песочница"] - 41 184, еще 17 319 путешественников отправились на карантин". У 4 179 человек, или 3,44%, был обнаружен коронавирус.

22 декабря схема Test and Go и "песочница" (везде кроме Пхукета) были приостановлены на неопределенный срок, однако путешественники, успевшие получить разрешение на въезд через систему Thailand Pass, могут прибывать в королевство без прохождения карантина. По информации правительства, таких туристов по состоянию на конец декабря насчитывалось порядка 90 тыс. Новые путешественники могут воспользоваться "песочницей", которой в том числе пользуются привитые "Спутником V" российские туристы, чтобы отправиться на Пхукет, а с 11 января - в провинции Краби, Пхангнга и Сураттхани (острова Самуи, Пханган и Тао). Одним из основных условий этой схемы является обязательное семидневное проживание в отелях, расположенных в пределах территорий, где реализуется программа.

В Таиланде, население которого составляет 69,8 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В понедельник Минздрав информировал о 6,9 тыс. заразившихся и 13 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,33 млн, вылечились более 2,22 млн человек, умерли 21,9 тыс. пациентов. К настоящему времени в стране полностью вакцинированы более 47,5 млн человек.