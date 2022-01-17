Полиция Алма-Аты предложила гражданам сдать незаконно хранящееся оружие

НУР-СУЛТАН, 17 января. /ТАСС/. Департамент полиции казахстанского города Алма-Аты предложил гражданам сдать оружие, которое хранится незаконно. В этом случае казахстанцы будут освобождены от уголовной ответственности. Об этом в понедельник сообщила комендатура Алма-Аты.

"Департамент полиции проводит акцию по приему оружия. Гражданам, хранящим у себя незаконное оружие, предоставляется возможность добровольно сдать его в ближайшее управление полиции", - говорится в сообщении. При этом в соответствии с законодательством, лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности.

"Если вы располагаете какой-либо информацией о похищенном оружии, боеприпасах и специальных средствах просим вас позвонить на пульт "102". Анонимность гарантируется", - отметили в комендатуре города. В ведомстве предупредили, что граждане, не сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в добровольном порядке, при их обнаружении будут привлечены к уголовной ответственности.