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В Якутске с середины XIX века средняя температура января повысилась на семь градусов

Среднегодовые температуры по региону увеличились на 0,5-3 градуса

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Повышение среднеянварской температуры воздуха с середины XIX века наблюдается в Якутске - с минус 43 градусов до минус 36 градусов. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

"Если среднегодовая температура воздуха в Якутске составляла минус 10,26 градуса, то к началу 2000-х годов повысилась на два градуса, а в последние годы - на три. Так, с середины XIX века наблюдается повышение среднеянварской температуры воздуха с минус 43 градусов до минус 36 градусов", - сообщили в вузе.

Отмечается, что в целом среднегодовые температуры по всей Якутии увеличились на 0,5-3 градуса.

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