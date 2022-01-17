Эксперт заявил, что дети составляли 10,7% среди заболевших ковидом в 2021 году в России

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Доля детей среди заболевших ковидом в РФ в 2021 году составила 10,7%, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Казалось бы, мы традиционно слышали о том, что дети не вовлекаются в эпидпроцесс. На самом деле это не так. В 2020 году 10,5%, в 2021-м - 10,7% приходилось [на детей] в целом среди всех заболевших", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.

Горелов сообщил, что приблизительно 5% заболевших коронавирусной инфекцией детей в России попадает в реанимацию.

"Болеют дети по-разному, и 5% детей в РФ требует кислородной поддержки и помещается в отделения реанимации и интенсивной терапии", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.