В Подмосковье наблюдается низкая госпитализация с ковидом при росте случаев заражения

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Московской области выросло до 3,4 тыс. в сутки, при этом в регионе не фиксируется увеличение числа госпитализированных пациентов. Об этом в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы видим ситуацию, связанную с "омикроном". Очевидно, что это происходит во всех без исключения странах, и очередная волна пришла к нам. Мы видим, что за последние 7 дней [наблюдается рост], в прошлый понедельник было 800 выявленных случаев, сейчас почти 3,5 тыс. <...> За прошедшую неделю госпитализация не выросла. С точки зрения поступивших и тех, кто выписался, мы имеем минусовой баланс. Вместе с тем ситуация требует внимания", - сказал Воробьев.

Он также отметил, что в скором времени планируется развернуть дополнительные койки для пациентов с COVID-19 в парке "Патриот".

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 666 979 случаев заражения, в том числе 3 388 за последние сутки, выздоровели 609 203 человека, умерли 12 807. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в регионе прошли 4 686 529 человек, коллективный иммунитет составляет 76,3%.