В Петербурге 2022 год объявлен Годом дворового спорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Наступивший год в Санкт-Петербурге объявлен Годом дворового спорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в понедельник вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Губернатор объявил 2022 год Годом дворового спорта в Санкт-Петербурге. У нас запланировано проведение лиг по дворовому футболу, баскетболу, волейболу, хоккею. Лига дворового хоккея стартует уже 29 января, игры будут проходить в шести районах города", - говорится в сообщении.

Как ранее отмечал вице-губернатор, в Петербурге развиваются спортивные площадки во дворах, увеличивается бюджет на строительство спортплощадок придворовых территорий, территорий рядом со школами. По его словам, в городе традиционно проходит большое количество массовых спортивных мероприятий. В этом году в петербургском календаре - около 1,5 тыс. таких событий.