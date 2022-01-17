Путин поддержал идею присвоения Астрахани почетного звания "Город трудовой доблести"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина присвоить Астрахани звание "Города трудовой доблести".

"[Астраханцы этого] заслуживают точно, я поддержу", - сказал глава государства в ответ на соответствующую просьбу губернатора.

В ходе рабочей встречи Бабушкин обратился к президенту с просьбой от имени астраханских ветеранов. "В сентябре 1942 года 28-я армия в голых калмыцких степях остановила фашистов на левом фланге Сталинградского фронта, и в это время в Астрахани работало 80 госпиталей, находился штаб Сталинградского фронта. Это был крупный транспортный узел, и промышленность работала, что называется, для фронта, для победы", - напомнил глава региона. Он доложил, что были собраны все архивные документы, получено заключение Российской академии наук. "Владимир Владимирович, просим поддержать нашу инициативу и присвоить городу Астрахани почетное звание "Город трудовой доблести", - попросил Бабушкин. "Астрахань, астраханцы, безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом", - констатировал Путин.

Статус "Город трудовой доблести" присваивается с целью увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Его удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Согласно указу президента РФ, такое звание уже было присвоено Екатеринбургу, Боровичам, Иванову, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю. Позднее его получили также Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень, Чебоксары. В сентябре 2021 года звание "Город трудовой доблести" было присвоено Алдану, Бологому, Воркуте, Дзержинску, Кемерову, Костроме, Лысьве, Мончегорску, Охе, Ступину, Сызрани и Чите.