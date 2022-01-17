Турчак предложил поднять зарплаты муниципальных служащих до конкурентоспособного уровня

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак считает необходимым обеспечить конкурентоспособный уровень зарплат муниципальных служащих, в том числе для привлечения молодых специалистов.

"Главное, и мы фиксируем это сегодня в проекте решения нашего Совета, это обеспечить конкурентоспособный на рынке труда уровень заработной платы муниципальным служащим", - отметил Турчак в понедельник на заседании Совета по местному самоуправлению при СФ.

Он призвал коллег из Минфина, Минтруда, администрации президента в первом квартале 2022 года провести межведомственное совещание по этой теме. "Конечно, ситуацию в этой части нужно менять. Можно сколь угодно много проводить различных конкурсов, отмечать дипломами, грамотами, но, если мы не будем платить достойную зарплату на местах, никакие новые законы о местном самоуправлении никогда не заработают и не дадут своего эффекта", - подчеркнул Турчак.

По его словам, доля молодых людей до 35 лет на муниципальной службе составляет на сегодняшний день лишь 30%. "Безусловно, это связано с невысоким пока престижем муниципальной службы, относительно невысокой заработной платой", - добавил первый вице-спикер Совфеда.

Внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Как сообщила пресс-служба профильного думского комитета, законопроект в том числе "предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления", что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.