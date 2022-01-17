Часть сотрудников администрации Курской области переведут на удаленный режим работы

КУРСК, 17 января. /ТАСС/. Часть сотрудников администрации Курской области, подведомственных учреждений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с текущей недели перейдет на удаленный режим работы, сообщил в понедельник на оперативном совещании администрации региона губернатор области Роман Старовойт.

"Те сотрудники [администрации Курской области, подведомственных комитетов и учреждений], которые могут выполнять работу на удаленке, должны быть переведены на удаленную работу. Это можно делать и нужно с текущей недели", - сказал Старовойт.

Кроме того, глава региона рекомендовал сотрудникам ограничить очные совещания, рабочие поездки, встречи и мероприятия с большим количеством участников.

Как отметил в ходе совещания замгубернатора региона Андрей Белостоцкий, омикрон-штамм коронавируса в настоящее время не выявлен в регионе, при этом за восемь дней количество ежедневно выявляемых пациентов с ковидом увеличилось в вдвое. "В основном это амбулаторные пациенты, [рост числа случаев коронавируса] - это последствия новогодних праздников и поездок за пределы Курской области", - добавил Белостоцкий.

С начала пандемии в Курской области выявлено 83 372 случая заражения коронавирусом, 2 121 пациент умер. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 17 января в Курской области первым компонентом вакцины от ковида привиты более 651 тыс. человек. Регион достиг 84% от плана по вакцинации населения.