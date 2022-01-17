Более 360 молодых семей Подмосковья получили свидетельства на приобретение жилья

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Свыше 360 молодых семей Московской области получили свидетельства на покупку жилья по программе "Обеспечение жильем молодых семей". Это на 70% больше показателей прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"С начала 2022 года 364 молодых семьи из 53 городских округов получили свидетельства на покупку жилья, это на 150 семей больше, чем в 2021 году. Размер социальных выплат составил 35% от расчетной стоимости жилья в муниципальном образовании. Финансирование осуществляется за счет федерального, областного и муниципального бюджетов", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

В тексте отмечается, что свидетельства предоставлены в рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей". Наибольшее их количество получили семьи из Сергиево-Посадского, Наро-Фоминского и Щелковского городских округов.