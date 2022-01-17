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"Организатор перевозок" в Москве проверит конфликт водителя автобуса с пассажиром

Пассажир угрожал водителю, а также другим людям в салоне автобуса

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. ГКУ "Организатор перевозок" начало проверку после конфликта между водителем автобуса и пассажиром, который произошел 15 января на маршруте № 591. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"ГКУ "Организатор перевозок" проводит проверку конфликта между водителем и пассажиром на маршруте 591, который произошел 15 января. В ходе конфликта пассажир угрожал водителю, а также другим людям в салоне автобуса. На него заведено уголовное дело за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства.

Отмечается, что перевозчиком данного маршрута является ООО "Трансавтолиз", который работает в Москве по государственному контракту. Он уже предоставил все необходимые фото и видеоматериалы для проведения проверки.

"Если поведение водителя будут признано неправильным и не отвечающим установленным правилам, к нему могут быть применены меры взыскания. К коммерческим перевозчикам в Москве предъявляются такие же высокие требования к уровню сервиса, как и к государственному перевозчику", - добавляется в публикации.

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