В Свердловской области детей будут выборочно тестировать на COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Выборочное тестирование детей на COVID-19 будут проводить в Свердловской области. Мероприятие поможет изучить распространение вируса и спланировать профилактику, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора в понедельник.

"Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области организовано выборочное тестирование воспитанников и сотрудников образовательных учреждений методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию. <…> Обследование направлено на изучение распространенности новой коронавирусной инфекции среди дошкольников, учащихся средних учебных заведений и сотрудников образовательных организаций с целью дальнейшего планирования профилактических мероприятий", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, выборочное тестирование будет проходить в 10 учебных заведениях - школах, детских садах, профессиональных училищах. В мероприятии примут участие ученики из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска. При выявлении подтвержденных случаев заболевания ковидом, носители будут взяты под медицинское наблюдение.

Ранее в региональном оперштабе сообщили, что на территории Свердловской области было выявлено четыре случая заражения "омикроном".

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В период новогодних праздников в регионе действовали послабления антиковидных ограничений: до 20 января отменили необходимость предъявлять сертификат о вакцинации в торгово-развлекательных центрах, заведениях общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и детских комнатах. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от всего населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от взрослого - 71,8%.