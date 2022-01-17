За два года уровень смертности в Татарстане вырос почти на 43%

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Уровень смертности в Татарстане вырос почти на 43% за два года и составил 15,7 случая на 1 000 человек населения региона, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Марат Садыков.

"По данным Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния за 11 месяцев 2021 года, смертность населения республики составила 15,7 чел. на 1 000 населения, что на 15,4% выше, чем за аналогичный период 2020 года и на 42,7% больше чем в 2019 году", - сказал Садыков.

В Татарстане в связи с распространением в России штамма омикрон ожидают четырехкратный рост числа случаев инфицирования коронавирусом, сообщила во время прямого эфира в Instagram заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

За время пандемии в Татарстане зарегистрировано 44 411 случаев COVID-19. Умерших - 1 526 человек. Выздоровело за весь период 37 658 человек, в том числе 19 - за минувшие сутки. Всего вакцинировано 2 321 570 человек, это почти 60% от всего населения региона, из них 1 870 126 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошел 154 771 человек.