Госдума будет проводить по два заседания в неделю из-за ситуации с COVID-19

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Госдума в январе и феврале будет проводить по два заседания в неделю из-за напряженной ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС в понедельник сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

"Пока напряженная ситуация, заседания будут два раза в неделю. Со следующей недели у нас будут вторник и среда", - сказал он.

По итогам заседания Совета Думы Жуков сообщил журналистам, что на первой неделе весенней парламентской сессии заседания пройдут во вторник и четверг, затем они будут проходить по вторникам и средам.

Жуков напомнил, что заседания комитетов могут проводиться удаленно, "в случае необходимости сотрудники аппаратов комитетов могут на удаленке работать тоже". "Сократили количество заседаний, дальше посмотрим, как ситуация складываться будет", - добавил он.

С весны 2020 года Госдума проводила по два заседания в неделю вместо трех из-за роста заболеваемости коронавирусом, однако в конце осенней сессии 2021 года депутаты вновь заседали по три раза в неделю.