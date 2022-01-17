Предприятиям Тульской области рекомендуют перевести на "удаленку" до 50% сотрудников

ТУЛА, 17 января. /ТАСС/. Власти Тульской области в связи с прогнозируемым ухудшением ситуации по коронавирусу рекомендуют руководству предприятий и организаций увеличить с 30% до 50% количество сотрудников, работающих в удаленном режиме. Также рекомендовано увеличить темпы ревакцинации в трудовых коллективах, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства по итогам заседания оперативного штаба, которое провел губернатор Алексей Дюмин.

"Губернатор поручил государственно-правовому комитету Тульской области в течение трех дней разработать указ, предусмотрев в нем следующие меры рекомендательного характера: в трудовых коллективах увеличить темпы ревакцинации. Работодателям нужно внимательно следить за тем, чтобы сотрудники вовремя проходили ревакцинацию; увеличить до 50% число сотрудников, работающих удаленно, в первую очередь, людей старшего поколения и тех, кто имеет хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Кроме того, рекомендуется ввести термометрию на входе в организации общепита, торговые центры, досуговые учреждения, приостановить проведение банкетов и других развлекательных мероприятий в кафе и ресторанах. Губернатор поручил министру образования Тульской области Алевтине Шевелевой обеспечить условия для перехода школ на дистанционную форму, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.

Дюмин подчеркнул, что в случае ухудшения эпидситуации данные меры могут стать обязательными, а их перечень расширится. "В регионах России распространяется новый штамм "омикрон". Его появление в Тульской области - дело времени. И мы должны принять все меры, чтобы препятствовать его распространению", - приводит пресс-служба слова главы региона.

В Тульской области в период с 4 по 10 января было зарегистрирован 1 421 случай заражения ковидом, в период с 11 по 17 января - 1 475 случаев. В инфекционных госпиталях развернута 1 771 койка, из них занято 60%. Дюмин поручил областному Минздраву подготовить сеть здравоохранения, в первую очередь, амбулаторное звено, к возрастающим нагрузкам, просчитать потребность в дополнительных кадрах, выстроить механизм привлечения к работе студентов медицинских вузов и училищ. "От имени губернатора министру обороны РФ Сергею Шойгу будет направлено письмо с просьбой снова направить в регион военных медиков на помощь в борьбе с коронавирусом", - добавили в пресс-службе.

Меры профилактики

Среди сохраняющихся в регионе профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, массовые мероприятия с числом участников более 20 человек можно проводить при наличии QR-кодов вакцинированного или переболевшего. Запрещен выезд организованных детских спортивных групп за пределы области, несовершеннолетние не могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Введена обязательная вакцинация сотрудников социально значимых сфер, в качестве обязательного действует требование о введении удаленного режима работы для 30% сотрудников предприятий и организаций.