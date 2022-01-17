В Адыгее отменят массовые крещенские купания из-за ситуации с COVID-19

МАЙКОП, 17 января. /ТАСС/. Традиционные крещенские купания в Адыгее в этом году будут отменены из-за сохраняющейся сложной эпидемической ситуации, сообщила пресс-служба Майкопской и Адыгейской епархии.

"В дни празднования Крещения Господня 18-19 января из-за сохраняющихся ограничений по предотвращению заболевания и недопущению распространения COVID-19 не планируется оборудовать места для массовых купаний прихожан в приходах Майкопской и Адыгейской епархии", - цитирует пресс-служба архиепископа Майкопского и Адыгейского Тихона.

Освятить воду в Адыгее можно будет в любом храме 18 и 19 января после утреннего или вечернего богослужения. Ночью литургии проводиться не будут. В храмах и монастырях продолжается соблюдение предписанных противоэпидемических мер профилактики, в частности, это санитарная обработка помещений, ношение масок, соблюдение дистанции.

По данным регионального оперативного штаба , в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 28 450 человек, на лечении находится 3 441 человек (плюс 80 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 24 217 человек (плюс 215 за сутки), умерли 792.

Крещение Господне - один из главных церковных праздников. Его история связана с преданием о крещении Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Второе его название - Богоявление.