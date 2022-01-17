Сумма поддержки НКО в Карелии увеличится на 20 млн рублей в 2022 году

ТАСС, 17 января. Около 100 млн рублей будут направлены на поддержку некоммерческих организаций (НКО) Карелии в 2022 году. Это на 20 млн рублей больше, чем в 2021 году, когда НКО получили поддержку в размере 80 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия.

"Карелия вошла в число лидеров по объему предоставленного софинансирования, заняв 12 место из 81 в рейтинге регионов. С учетом дополнительно выделенных средств фонд конкурса грантов главы Республики Карелия в 2022 году составит 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Проведение заявочной кампании планируется в первом полугодии 2022 года. Региональным оператором конкурса выступит Фонд грантов главы Республики Карелия, который также проведет цикл информационно-методических семинаров для НКО.

В 2021 году в рамках конкурса грантов главы поддержку получили 63 НКО Карелии на сумму более 80 млн рублей. Из них 30 млн были привлечены в республику благодаря софинансированию со стороны Фонда президентских грантов. Поддержанные проекты будут реализованы в течение 2022 года.