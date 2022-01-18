Координационный совет во главе с Мишустиным обсудит новые меры по борьбе с "омикроном"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Координационный совет при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией во вторник обсудит новый проект мер по борьбе с "омикроном". В заседании также примут участие главы регионов, по итогам совета информацию передадут президенту России Владимиру Путину. Об этом ранее сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Планы по проведению такого совета 18 января подтвердил ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Как указала Голикова, в конце прошлой недели на заседании оперативного штаба уже обсуждались соответствующие предложения регионов. Вице-премьер подчеркнула, что оперштаб следит за развитием ситуации с "омикроном" в других странах и за тем, какие меры принимаются. Эти данные анализируются, а лучшие практики добавляются в перечень дополнительных мероприятий к плану по борьбе с новым штаммом коронавируса, подготовленному в декабре, заключила она.

Совещание Путина с членами правительства

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в России после новогодних праздников. За неделю с 10 по 16 января в стране подтвердили 152 685 случаев заражения - на 35,3% больше, чем за предыдущие семь дней.

Ситуацию с ростом заболеваемости, в том числе с быстрым распространением "омикрона", Путин обсуждал с членами кабинета министров на совещании 12 января. Тогда президент отметил, что у страны есть примерно две недели, чтобы подготовиться к новому удару пандемии. В связи с этим он призвал наращивать темпы тестирования на коронавирус, которые в новогодние праздники снизились, а также темпы вакцинации. Президент попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина проработать вопрос прививочной кампании с регионами "в самое ближайшее время".

Предыдущий план, подготовленный правительством по поручению главы государства в середине декабря, состоял из четырех блоков: создание барьеров для распространения инфекции, соблюдение профилактических мер (включая повышение эффективности тест-систем), поддержание повышенной готовности системы здравоохранения и продолжение поддержки медиков, занятых в борьбе с ковидом. Каких-либо дополнительных ограничений план не предполагал.

Ухудшение ситуации с ковидом из-за "омикрона"

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Новый вариант вируса выявлен уже более чем в 100 странах, в том числе в России. Специалисты полагают, что омикрон-штамм может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее других и содержит множество мутаций.

В России в январе новый подъем заболеваемости начался в первую очередь в регионах, которые остаются главными очагами эпидемии, - Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Власти связывают новый подъем заболеваемости с распространением омикрон-штамма, который был впервые выявлен в России в начале декабря.

При неблагоприятном сценарии число выявляемых случаев заражения может стать "шестизначным", предупреждала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это по меньшей мере в два с лишним раза больше прежних максимумов, зафиксированных осенью прошлого года.

О совете

Координационный совет при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, возглавляемый премьер-министром Михаилом Мишустиным, был образован в марте 2020 года для обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления, других органов и организаций при рассмотрении вопросов, связанных с распространением инфекции.

Согласно данным на сайте правительства, в число основных задач совета входит рассмотрение проблем, угроз и вызовов, связанных с распространением коронавируса, и выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на борьбу с инфекцией.