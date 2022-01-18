Эксперт: распространение омикрон-штамма до регионов займет от двух недель

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Процесс распространения штамма коронавируса "омикрон" до регионов России может занять от двух недель. Об этом сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью газете " Известия ", опубликованном во вторник.

"От двух недель. Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли "омикрон". Были страны-лидеры, из которых привозили больше или меньше, но разлетелись-то они везде. Сейчас ввоз из-за границы уже не ключевой источник, есть распространение инфекции внутри страны, штамм появился в популяции. Есть случай в Ростове-на-Дону, где ребенок и мама, которые никуда не выезжали, заболели одномоментно", - ответил эксперт на вопрос о том, когда новый штамм дойдет до регионов.

Горелов добавил, что воздушно-капельная передача инфекции говорит сама за себя. Кроме того, по словам эксперта, омикрон-штамм постепенно вытесняет штамм "дельта" в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Он отметил, что по мере приближения к Дальнему Востоку циркулирует дельта-штамм, так как до этих регионов он дошел с опозданием. "В европейской части одна ситуация, за Уралом - несколько иная", - отметил Горелов.

Также эпидемиолог сообщил, что проводится постоянный мониторинг ситуации. "В каждом регионе России есть опорные точки, 24 института Роспотребнадзора контролируют каждый из них", - добавил он.