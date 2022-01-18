Теплосети третьего по величине города Приморья реконструируют в рамках концессии

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Реконструкция существующих и строительство новых объектов теплоснабжения одного из крупнейших городов Приморья Находки будут реализованы в рамках механизма концессионного соглашения, сумма которого составит до 10 млрд рублей, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко.

Находка - третий по величине город края, его население превышает 142,5 тыс. человек. Город находится на берегу Японского моря, его экономика специализирована на портово-транспортном комплексе, здесь ведется судоремонт, рыболовство и рыбопереработка, а порты Восточный, Находка и железнодорожные станции узловой станции Находка образуют крупнейший на Дальнем Востоке транспортный узел.

"Что касается перспектив текущего года, у нас планируется заключение концессионного соглашения на объекты теплоснабжения Находки, это серьезная концессия, которая будет охватывать основные тепловые сети в городе и строительство новых котельных, работающих на газе, <...> до 2025 года. Концессия будет заключена в этом году, сейчас идет подготовка конкурсной документации для размещения, есть потенциальный концессионер, <...> объем концессии по Находке - это порядка 9-10 млрд рублей", - сообщила Пархоменко.

Она рассказала, что власти края ведут работу с Фондом содействия реформированию ЖКХ, чтобы часть этих средств была выделена концессионерам в виде долгосрочных кредитов под 3,5%. Это существенно снизит нагрузку на тарифный источник. В целом Пархоменко отметила в этой сфере сдвиг в сторону внебюджетного финансирования из разных источников, прежде всего частных инвестиций. В частности, инвестор вложил средства в крупные работы по реконструкции теплотрасс в Фокино, в Дунае и в поселке Новый, теперь здесь начинается строительство газовых котельных.

Тепловые сети Владивостока

Кроме того, ведется работа относительно тепловых сетей Владивостока, которые нуждаются в масштабной модернизации. В конце 2021 года во Владивостоке произошло несколько крупных аварий на сетях горячего водоснабжения и теплоснабжения, от этих услуг временно были отключены десятки домов. Директор Владивостокского предприятия электрических сетей (МУП ВПЭС) Олег Титов ранее сообщал, что более 93% тепловых сетей Владивостока полностью изношены, в сутки фиксируется пять-семь прорывов. По его словам, ВПЭС, власти города и Приморья разработали четырехлетнюю программу реконструкции теплосетей, которая подразумевает направление на эти цели 4,5 млрд рублей при софинансировании города, края и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

"Уже направлена предварительная заявка от субъекта в Фонд [содействия реформированию ЖКХ] по выделению 4,5 млрд рублей на реконструкцию особенно износившихся, особенно ветхих участков сетей города Владивостока. Из средств фонда это 3,6 млрд рублей, остальные средства будут предусмотрены в краевом бюджете в качестве софинансирования, равно как и в муниципальном бюджете. 3,6 млрд рублей фонд также планирует выделить под низкий процент на 15 лет, <...> это будет трех-четырехлетний процесс реконструкции, и возврат этих средств также будет производиться за счет тарифных источников и источников, предусмотренных в краевом бюджете", - пояснила зампред правительства края.

Кроме того, власти заключили несколько концессионных соглашений с теплоснабжающими компаниями Партизанского муниципального района, в которые вошли все крупные села. За счет инвестиционных программ предусматривается замена котельного оборудования и особо обветшавших участков тепловых сетей.

"Параллельно мы прорабатываем сейчас вопросы возможного заключения концессии с Сибирской генерирующей компанией на тепловые сети поселка Лучегорск, там хотим попробовать использовать механизм дальневосточной концессии, где также предусмотрены сниженные проценты на заемные средства. В данном случае прорабатывается возможность не только передачи в концессию тепловых сетей Лучегорска, но и сетей водоснабжения, водоотведения, так как они находятся в одной трассировке с сетями теплоснабжения, это было бы очень комфортно заниматься реконструкцией сразу же всех систем поселка", - добавила Пархоменко.