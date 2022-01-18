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В Приамурье подозреваемому в причинении смертельных травм министру продлили срок ареста

Алексей Шкарин останется под стражей до 19 марта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 января. /ТАСС/. Благовещенский городской суд продлил на два месяца срок ареста 39-летнего жителя Амурской области, который подозревается в причинении смертельных травм министру цифрового развития региона Александру Курдюкову. Об этом во вторник ТАСС сообщил пресс-секретарь суда Александр Воронин.

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"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей Алексея Шкарина на два месяца, то есть до 19 марта", - сказал Воронин. Ранее в декабре срок ареста был продлен до 19 января.

17 июля во время отдыха на туристической базе 39-летний министр Александр Курдюков во время конфликта получил различные травмы, в том числе головы. Он был госпитализирован, но 24 июля умер. По подозрению в причинении смерти потерпевшему был задержан 39-летний мужчина. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

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