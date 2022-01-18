Роспотребнадзор: эпидпороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 46 регионах РФ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) регистрируется на второй неделе 2022 года в России. Эпидемические пороги превышены в 46 регионах, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"На второй неделе 2022 года (10.01.2022 - 16.01.2022) в целом на территории Российской Федерации по сравнению с предыдущими двумя неделями регистрируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди всех возрастных групп. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 46 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в этот период была обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии и вирусами гриппа типа А.

Также сообщается, что от гриппа привито более 68,5 млн человек, что составляет 46,9% от численности населения страны.