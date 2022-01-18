На Чукотке усилят тестирование побывавших в отпусках и командировках сотрудников

ТАСС, 18 января. Власти Чукотки усилят меры по сдерживанию заболеваемости коронавирусной инфекцией с учетом прогнозируемого всплеска появления новых случаев из-за распространения штамма "омикрон", в регионе будут тестировать возвращающихся из отпусков и командировок сотрудников. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

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"<...> руководителям учреждений и организаций рекомендовано обеспечить допуск к работе сотрудников после возвращения из отпуска или командировки с отрицательным ПЦР-тестом вне зависимости, прошел сотрудник вакцинацию или нет. Для этого будет организован забор анализов на ПЦР не только в утренние часы, но и во второй половине дня. Также рекомендовано обеспечить контроль за прибытием вахтовых рабочих, исключив их активное перемещение по населенным пунктам региона", - приводят в сообщении слова начальника регионального департамента здравоохранения Надежды Ищенко.

Отмечается, что пока случаев заражения омикрон-штаммом в округе не зафиксировано, рост заболеваемости ожидается в ближайшие недели. Ограничительные мероприятия в регионе введут в зависимости от того, как будет складываться ситуация.

"У омикрон-штамма беспрецедентная контагиозность: один человек может заразить порядка 100 человек. Мы ожидаем рост заболеваемости в ближайшие недели. В случае ухудшения ситуации лабораторная служба будет переведена на круглосуточный режим работы, основную массу пациентов будем вести дистанционно в форме опроса по телефону", - цитируют в сообщении Ищенко.

Сейчас на Чукотке самая высокая привитость населения в России, а также самый высокий уровень коллективного иммунитета, поэтому власти ожидают, что основная часть пациентов будет находиться на амбулаторном лечении, а не в стационаре.

По информации окружного оперативного штаба, с начала пандемии коронавирусом заразились 2 995 жителей Чукотки, 2 929 выздоровели, 41 человек умер.