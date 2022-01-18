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Синоптики ожидают облачную погоду, снег и гололедицу в Москве

Температура воздуха опустится до четырех градусов мороза

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Облачная погода, снег, местами метель, гололедица и до минус четырех градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 2-4 градуса мороза. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов.

Ветер северный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 18 января в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 7 - минус 2 градуса. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 15 градусов.

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