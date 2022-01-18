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Между Владивостоком и Комсомольском-на-Амуре запустили прямые авиарейсы

Цены на билеты начинаются от 3,5 тыс. руб.

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Прямые регулярные рейсы, связывающие Комсомольск-на-Амуре и Владивосток, запущены во вторник, сообщила пресс-служба международного аэропорта Владивосток.

"С 18 января из воздушной гавани Приморья стартуют прямые регулярные рейсы в Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). Рейсы будут выполняться на самолетах DHC8-400 два раза в неделю по вторникам и четвергам. Общее время в пути составит около двух часов", - сообщила пресс-служба.

Полеты выполняет авиакомпания "Аврора". По информации авиаперевозчика, цена билета составляет от 3,5 тыс. рублей.

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