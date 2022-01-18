Серьезных побочных реакций на вакцину от ковида для подростков не выявили

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Более половины участников исследования вакцины от коронавируса для подростков получили первый компонент в Москве. Предварительные результаты позволяют сделать вывод о безопасности прививки, у вакцинированных не было выявлено серьезных побочных реакций, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В ноябре прошлого года на базе 10 поликлиник и двух детских больниц Москвы началась третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков. Сегодня половина запланированной работы проведена - более 1,5 тыс. подростков сделали прививку первым компонентом, более 1,2 тыс. из них - и первым, и вторым. Все это время ребята ведут дневник самочувствия в мобильном приложении, а врачи наблюдают за их состоянием. На данный момент ни у одного вакцинированного не было зафиксировано серьезных неблагоприятных побочных реакций на вакцину. Лишь в единичных случаях наблюдались незначительные реакции на препарат: небольшое повышение температуры, утомляемость, боль в месте инъекции. Но все они длятся непродолжительное время, до суток", - сказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой Исмаил Османов, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, предварительные результаты исследования позволяют сделать вывод о безопасности вакцины.

Всего в исследовании примут участие 3 тыс. добровольцев, из них 2,4 тыс. человек получат вакцину, а 600 человек - плацебо. Их распределение произойдет случайным образом с помощью метода рандомизации. Никто не будет знать, в какую именно группу попадет участник. Вакцина для подростков "Спутник М" - это та же самая двухкомпонентная вакцина "Спутник V" для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке: одна пятая часть от взрослой.

"Набор добровольцев еще идет. В исследовании могут принять участие подростки 12-17 лет, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний. Временным ограничением может стать перенесенная ОРВИ за две недели до вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до вакцинации. Для участия необходимо отправить заявку на почту: vacdeti@zdrav.mos.ru", - отмечается в сообщении.