Детеныш яка родился в центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Детеныш домашнего яка появился на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. У самки родилась девочка черно-белого окраса, сообщила в четверг пресс-служба учреждения во вторник.

"Самочка Кора - еще совсем молодая мама. Это первое ее потомство, поэтому мы сильно переживали <...>, как она справится. Но она очень хорошо приняла малышку, вылизала и начала выкармливать. После рождения детеныши яка практически сразу встают на ноги и начинают следовать за мамой. Она следит за теленком, ни на минуту не теряет его из виду. Если малыш убегает далеко, то мама начинает беспокоиться, подходит к нему или призывает голосом", - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что девочка родилась черно-белого окраса, как и ее мама. Еще полгода малышка будет кормиться материнским молоком. Взрослые яки питаются травой, ветками, злаковыми мюсли, а также в небольших количествах едят овощи.

"Обычно самок с малышами держат отдельно от самцов, но наш отец Михаил был совсем неагрессивен. Он заинтересовался детенышем, обнюхал его и спокойно пошел по своим делам. Это уже не первое его потомство. В городской части зоопарка живут малыши Амур и Нуар - это тоже дети Михаила", - добавляется в материале.