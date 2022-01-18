Москвичи получают СМС-напоминания, что при симптомах ОРВИ можно прийти к врачу без записи

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Москвичи получают СМС-предупреждения о росте заболеваемости ковидом в столице. Также жителям предлагают без предварительной записи обращаться к дежурным врачам поликлиник при симптомах ОРВИ и повышенной температуре.

"В Москве растет число заболевших коронавирусом в связи с распространением штамма "Омикрон". При симптомах ОРВИ и температуре до 38 [градусов] Вы можете обращаться непосредственно к дежурному врачу поликлиники без записи и звонка на линию "122". Количество дежурных врачей значительно увеличено, они работают с 8 до 20 часов без выходных. Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения", - значится в сообщении, полученном 18 января корреспондентом ТАСС.

Ранее заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что из-за роста количества заразившихся новым омикрон-штаммом в поликлиниках Москвы также расширили спектр диагностических возможностей дежурных специалистов. Кроме осмотра и консультации, а также экспресс- и ПЦР-тестов, у пациентов могут взять анализ крови, провести ЭКГ или другие необходимые дополнительные обследования.