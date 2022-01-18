Правозащитники пожаловались в Европейскую федерацию журналистов после блокировки RT в ФРГ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников и глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада обратились к генеральному секретарю Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьерресу с просьбой оказать содействие в восстановлении вещания телеканала Russia Today в Германии. Об этом сказано в тексте письма правозащитников, с которым ознакомился ТАСС.

"Российское подразделение международного комитета защиты прав человека и Фонд борьбы с репрессиями обеспокоены исключением из сетки вещания по требованию немецкого медиарегулятора MABB СМИ Russia Today телеканал RT DE, имеющей лицензию на вещание, официально выданной Республикой Сербия. <...> подобный шаг создает очень опасный прецедент по дискриминации отдельных СМИ. Запрет на вещание крупного СМИ может содержать в себе признаки цензуры со стороны MABB в отношении независимого СМИ и согласно нормам международного права и права многих государств такое вмешательство в деятельность журналистов недопустимо и незаконно. В частности, ст. 10 европейской конвенции по защите прав человека, ст. 19 Всеобщей декларации защиты прав человека, а также иные нормативные акты считаем нарушенными", - сказано в документе. Там также отмечается, что после этого инцидента ни одно международное СМИ уже не может быть уверено в непредвзятом отношении медиарегулятора.

Мельников и Тэрада попросили Гутьерреса "принять меры по защите и восстановлению нарушенных прав журналистов, направить письма с просьбой о восстановлении работы канала RT DE и просьбой проверить законность принятия решений о блокировке канала на предмет наличия нарушений прав, в том числе права на свободу слова в адрес профильных органов государственной власти ФРГ".

Также они направили обращение гендиректору комитета защиты журналистов Джоелу Саймону по поводу блокировки YouTube-аккаунта Russia Today Germany. "RT DE на 4-м месте на YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории "Новости и политика" только за июнь 2021 года. Блокировка крупного СМИ может содержать в себе признаки цензуры со стороны корпорации Google в отношении независимого СМИ и согласно нормам международного права и права многих государств такое вмешательство в деятельность журналистов недопустимо и незаконно", - подчеркивается в письме. "Мы просим заявить категорический протест со стороны комитета защиты журналистов в отношении подобных действий, принять меры по защите и восстановлению нарушенных прав журналистов, направить письма с просьбой о восстановлении работы канала RussiaToday-Germany и рассмотрению возможности по реализации инициативы, связанной с созданием наблюдательных советов по защите СМИ руководству корпорации Google и с просьбой проверить законность принятия решения о блокировке канала, на предмет наличия нарушений прав, в том числе права на свободу слова", - говорится в обращении.