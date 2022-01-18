Парламент Дагестана принял в первом чтении законопроект об аттестации экскурсоводов

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания (парламента) Дагестана приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательную аттестацию экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов и проводников, передает корреспондент ТАСС. Полномочия по проведению аттестации получит Минтуризма республики.

"Законопроектом предусмотрено наделение Минтуризма республики полномочиями по части аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, внесение сведения о них в единый федеральный реестр, утверждение единой формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода или гида-переводчика, а также регионального государственного контроля за деятельностью указанных лиц с целью установления контроля за качеством предоставления услуг", - сказал в ходе сессии парламента республики врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов.

По его словам, предлагаемые законопроектом изменения направлены на повышение защиты интересов потребителей туристских услуг, упорядочивание деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов, проводников, а также обеспечение безопасности туристов при прохождении маршрутов повышенной опасности.

"Экскурсоводы и гиды-переводчики должны быть не только высокопрофессиональными специалистами в этой области, но и иметь глубокие знания о республике, ее исторических и культурных особенностях. Также предусмотрено формирование и ведение реестра субъектов и объектов туристской деятельности Республики Дагестан и ее туристских ресурсов, определение основных направлений государственной поддержки", - добавил Мерданов.

Он также сообщил, что средства от уплаты госпошлины за выдачу аттестата и административных штрафов при проведении мероприятий регионального надзора будут поступать в бюджет региона.

Необходимость законодательно закрепить полномочия Минтуризма республики в части аттестации экскурсоводов и гидов, а также осуществления регионального госконтроля за их деятельностью обсуждалась правительством Дагестана в октябре 2021 года. По данным Минтуризма региона, в республике наблюдается устойчивый рост туристического потока. Так, в 2017 году регион посетили 608 тыс. человек, в 2018 году - около 700 тыс., а в 2019 году - 850 тыс. В 2020 году регион посетили 840 тыс. туристов. По итогам 2021 года турпоток в Дагестан впервые превысил 1 млн человек.