Аэропорт Краснодара закрыли из-за ливневого снегопада

КРАСНОДАР, 18 января. /ТАСС/. Аэропорт Краснодара закрыли до 14:00 из-за усиления ливневого снегопада, сообщила во вторник пресс-служба авиаузла.

"В связи с усилением ливневого снегопада, налипанием снега, необходимостью расчистки взлетно-посадочной полосы и ухудшением видимости до 500 метров аэропорт Краснодар закрыт до 14:00", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на вылет задержаны два рейса в Тамбов и Сочи, на прилет задержаны рейсы из Казани и Москвы. Также отмечается, что три рейса ушли на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону и Анапу.

"Учитывая сложную метеообстановку в московском регионе, возможны задержки и позднее прибытие рейсов из Москвы", - отметили в пресс-службе.