Ректор МГУ пообещал, что вуз будет делать все для достойного обучения Тепляковой

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова находится в непростой ситуации, вуз будет делать все для ее достойного обучения, заявил ректор университета Виктор Садовничий на пресс-конференции.

"Алиса - это уникальный случай, девочка, безусловно, находится в непростой ситуации, она еще ребенок. Моя позиция - сделать все, чтобы достойно обучить эту девочку, будем все делать, и преподаватели стараются. Важно, чтобы у нее хватило сил и здоровья. Будем продолжать эту работу", - отметил Садовничий.

Он добавил, что этот случай может представлять интерес для психологов. Ректор также подчеркнул, что в обучении девочки нужно проявлять крайнюю осторожность.

21 декабря факультет психологии МГУ сообщил о скандальном поведении отца Тепляковой, он пытался прорваться через охрану, чтобы "разобраться с преподавателями", поскольку ему не понравилась полученная дочерью оценка и процедура проведения экзамена. Как уточнили в пресс-службе факультета, папа в состоянии эмоционального возбуждения обратился по телефону в полицию. Своевременный приезд правоохранителей позволил его успокоить. Администрация факультета сообщила ТАСС, что обеспечит образовательный процесс и сделает все для комфортного пребывания студентки на территории факультета, а также выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Позднее на факультете психологии вуза сообщили, что с 24 декабря 2021 года девочка не появлялась на сдаче зачетов и экзаменов, а связаться с ней и ее родителями не удается.