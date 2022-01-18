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Пандемия COVID-19

Правительство Санкт-Петербурга не планирует переводить систему образования на удаленку

При этом в городе продолжат отправлять на дистант школьные классы, в которых будут выявлять вспышки коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга не видит необходимости в том, чтобы переводить всю городскую систему образования на дистанционный формат, однако в случае выявления вспышки коронавируса в отдельном классе его учащиеся отправятся на удаленное обучение. Об этом во вторник сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина на своей странице во "ВКонтакте".

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"Сегодня правительство города не планирует переводить систему образования на дистанционный формат. Но вспышки заболевания в отдельных классах будут автоматически отправлять их на удаленку. И если это явление станет массовым, дистанционный формат может "накрыть" школы - безо всякого централизованного решения", - говорится в сообщении.

Смешанный формат обучения был внедрен в петербургских учебных заведениях во второй четверти прошлого учебного года. Во многом это помогло городской системе образования без потрясений пережить 2021 год. Принимая во внимание возможность распространения омикрон-штамма, эта практика может понадобиться петербургской системе образования и в этом году. В данный момент ситуация по заболеваемости в школах спокойная: коронавирусом болеют менее 300 педагогов и 1 120 детей. Однако зафиксирован рост заболеваемости за первую рабочую неделю - более чем в 2,5 раза.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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