Свердловские власти направят на инициативное бюджетирование вдвое больше средств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области направят в 2022 году на проекты, инициированные жителями региона, 30 млн рублей. Это вдвое больше суммы, выделенной в 2021 году, сообщили в областном департаменте информационной политики во вторник.

Инициативное бюджетирование предполагает, что часть средств - от 1 до 5% стоимости проекта - вносят люди, которые в нем заинтересованы, остальные 95% расходов берут на себя областной и муниципальный бюджеты, а также местный бизнес.

"Интерес к этой программе постоянно растет, в прошлом году заявок поступило в три раза больше, чем годом ранее, а число жителей, поддержавших проекты, составило 24,6 тыс. человек", - цитирует департамент министра экономики и территориального развития региона Дениса Мамонтова.

Заявки на участие в проекте будут принимать с 14 февраля по 15 марта.

С 2017 года по данной схеме в регионе реализованы 97 проектов - обустроены небольшие общественные пространства, детские и спортивные площадки, построены хоккейные корты, оборудованы секции и комнаты для дополнительного образования и развития детей. По итогам 2021 года реализованы 36 проектов на 35,2 млн рублей, из них 15,2 млн были направлены из областного бюджета. Результатами будут пользоваться 180 тыс. жителей городов и сел области.