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Более 120 объектов здравоохранения отремонтировали в Подмосковье в 2021 году

Работы по ремонту проводились в стационарах, поликлиниках, ФАПах, амбулаториях, а также на подстанциях скорой помощи

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Масштабную программу по текущему ремонту объектов сферы здравоохранения запустили в Московской области в прошлом году. За это время были отремонтированы 122 объекта, сообщила во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Нам важно создавать комфортные условия как для пациентов, так и для сотрудников наших медорганизаций. Поэтому в прошлом году мы запустили масштабную программу по текущим ремонтам. В 2021 году в регионе отремонтировали 122 объекта здравоохранения, в этом году программа продолжается", - приводятся в тексте слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что работы по ремонту проводились в стационарах, поликлиниках, ФАПах, амбулаториях, а также на подстанциях скорой помощи.

В материале отмечается, что также в Подмосковье продолжается строительство новых объектов здравоохранения - они появятся в Мытищах, Истре, Раменском, Коломне, Домодедове и других городских округах.

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