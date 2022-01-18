Мишустин заявил, что 32 региона не выполнили на неделе норматив по тестированию на ковид

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от глав регионов принять меры по увеличению объемов тестирования на коронавирус.

"Прошу обратить внимание на раннее выявление заболеваний и своевременное начало лечения. Однако не все регионы обеспечивают установленный уровень тестирования на новую коронавирусную инфекцию", - указал председатель правительства на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник.

По его данным, "за прошедшую неделю таких [регионов] 32". "Прошу глав регионов обратить на это внимание и обеспечить требуемый охват тестированием", - подчеркнул глава кабинета министров.