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Пандемия COVID-19

Bloomberg: львы и пумы в зоопарке ЮАР переболели COVID-19, заразившись от работников

Согласно выводам исследователей, животные могут являться резервуаром для появления новых штаммов коронавируса, так как одни и те же формы COVID-19 способны поражать и их, и человека

ПРЕТОРИЯ, 18 января. /ТАСС/. Львы и пумы, содержащиеся в зоопарке столицы ЮАР Претории, переболели во время пандемии тяжелыми формами коронавируса. Животные заразились от работников парка, у которых заболевание протекало бессимптомно, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Университета Претории.

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Согласно выводам исследователей, животные могут являться резервуаром для появления новых штаммов коронавируса, так как одни и те же формы COVID-19 способны поражать и их, и человека.

В докладе указывается, что львы и пумы переболели коронавирусом во время первой и третьей волн пандемии, заразившись от сотрудников зоопарка. Ранее было установлено, что COVID-19 может передаваться от животных людям. Однако сейчас ученые ЮАР выяснили, что человек также способен заражать животных, в первую очередь представителей семейства кошачьих.

В этой связи специалисты предупреждают, что новые разновидности штамма коронавируса могут возникнуть на основе вариантов COVID-19, переданных человеком животному, после чего эти штаммы будут способны вызвать новую волну пандемии среди людей.

Теги
ЮАРПандемия COVID-19
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