Справороссы предлагают ввести штрафы и лишение свободы за пропаганду педофилии

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым разработали два законопроекта, одним из которых предлагается ввести административные штрафы за пропаганду педофилии, а другим - лишать свободы на срок до 10 лет при повторном подобном правонарушении. Документы имеются в распоряжении ТАСС.

Авторы инициативы предлагают ввести административную ответственность за публичные призывы к совершению действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних и оправдание преступников, совершивших такие преступления. Так, для граждан административный штраф должен составить от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для юрлиц - от 1 млн до 2 млн рублей.

Аналогичные повторные правонарушения после привлечения к административной ответственности предлагается квалифицировать уже как преступление. В этом случае виновных предлагается наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет "с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового". Если преступление совершено группой лиц, законопроектом предлагается увеличить срок лишения свободы, он должен составить от 6 до 10 лет.

"Законопроекты по этому вопросу направлены на отзыв в правительство России и Верховный суд", - сообщила ТАСС один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.