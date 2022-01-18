В Москве ежедневно госпитализируют 750-800 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Около 800 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией госпитализируют в Москве ежедневно. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Несмотря на двукратный рост заболеваемости COVID-19 - на 99%, уровень госпитализаций практически не изменился и остается на прежнем уровне: ежедневно в городские стационары госпитализируют 750-800 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. <…> На 46%, то есть почти в 1,5 раза, снизился процент госпитализированных от числа заболевших COVID-19. За последнюю неделю было госпитализировано 12,5% от инфицированных, неделей ранее - 23%", - говорится в сообщении.

Также в оперштабе уточнили, что за прошлую неделю количество вновь заболевших в сутки в Москве увеличилось в два раза (на 99%), в то время как уровень госпитализаций практически не изменился. "Количество госпитализированных выросло всего на 8%. За последнюю неделю было госпитализировано 5,5 тыс. человек, неделей ранее - чуть больше 5,1 тыс.", - заключается в сообщении.